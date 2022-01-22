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紐約4天4警員遭槍擊1人殉職 考驗新市長能耐

2022/1/22 16:25
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（中央社紐約21日綜合外電報導）美國紐約市警察局今天表示，有3名警員在接到家暴報案電話後前往處理，其中兩人遭到槍擊，一人喪命，另一人處於生死關頭。

當局表示，一名女子今晚打電話報案說她與兒子爭吵，於是3名警員前往哈林區（Harlem）處理。

他們抵達現場後不久，兩名警員就在狹窄的走廊裡遭報案女子的兒子槍擊，第3名警員開槍回擊，擊中47歲的嫌疑人麥尼爾（LaShawn McNeil）。麥尼爾目前狀況不明。

紐約警方未透露兩名遭槍擊警員的身分，僅表示殉職警員年僅22歲。美國媒體提到，這名警員已婚，2020年才加入警隊；重傷警員則為27歲，2018年入職。

現任紐約市長亞當斯（Eric Adams）是退休警官，他在記者會上說：「我們這座城市不容殺手！這不只是針對3名勇敢警官發動的攻擊，而且也是對紐約市的襲擊。」

路透社報導，紐約市的暴力犯罪在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間激增，這對本月1日剛上任的亞當斯來說是項挑戰。他競選時以公共安全為主軸，承諾推出新政策以迅速遏止暴力。

紐約市警察局（NYPD）局長修耶爾（Keechant Sewell）表示，3名警員試圖幫助這一家人，嫌疑人卻「無預警突然開火」。

他說：「22歲的年輕生命瞬間消逝。紐約市警局很痛心，我們的城市也受重創。」

紐約市4天來已有4名警察遭槍擊。一名警員18日與一名持槍未成年人扭打時腿部中彈；昨天有一名警員在民宅搜查毒品時，遭門後一名男子開槍，同樣腿部中彈。這兩名警察都保住一命。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110122

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