更多編輯台推薦新聞：
疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產
產經

疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產

紐西蘭央行升息兩碼 逾20年來最大幅度
國際

紐西蘭央行升息兩碼 逾20年來最大幅度

停課標準放寬新北支持、台北高雄微調 各縣市措施一覽
生活

停課標準放寬新北支持、台北高雄微調 各縣市措施一覽

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭12/300

俄稱西方在烏克蘭境內運輸軍火屬合法打擊目標

2022/4/14 09:41（4/14 10:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科13日綜合外電報導）俄羅斯副外長雷雅布可夫今天告訴塔斯社（TASS），俄國將把美國和北大西洋公約組織（NATO）在烏克蘭境內運輸軍火的車輛，視為合法打擊目標。

路透社引述指出，雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）還說，西方任何企圖對俄軍或烏克蘭境內親俄民兵造成重大損害的行動，都將「遭受嚴厲壓制」。

塔斯社引述雷雅布可夫說：「我們一直在警告，美國和北約武器運輸工具跨境到烏克蘭，將被我們視為合法軍事打擊目標。」

他說：「我們要讓美國人和其他西方國家的人理解，企圖減緩我方特殊行動，並對俄羅斯特遣隊和DPR與LPR編隊造成最大損害的行為，都將遭受嚴厲壓制。」

DPR與LPR分別是指烏克蘭東部自行宣告獨立的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）。

「華爾街日報」報導，美國總統拜登今天宣布再對烏克蘭加碼8億美元（約新台幣232億元）的軍事援助計畫，包括武器、彈藥、裝甲運兵車和直升機等重武器。

俄羅斯國防部還警告，只要烏克蘭攻擊俄羅斯境內目標，「決策中心」城市都會遭俄軍打擊，包含烏克蘭首都基輔在內。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1110414

延伸閱讀
北約行動逼近 蒲亭：俄羅斯須強化空防
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀