俄稱西方在烏克蘭境內運輸軍火屬合法打擊目標

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（中央社莫斯科13日綜合外電報導）俄羅斯副外長雷雅布可夫今天告訴塔斯社（TASS），俄國將把美國和北大西洋公約組織（NATO）在烏克蘭境內運輸軍火的車輛，視為合法打擊目標。

路透社引述指出，雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）還說，西方任何企圖對俄軍或烏克蘭境內親俄民兵造成重大損害的行動，都將「遭受嚴厲壓制」。

塔斯社引述雷雅布可夫說：「我們一直在警告，美國和北約武器運輸工具跨境到烏克蘭，將被我們視為合法軍事打擊目標。」

他說：「我們要讓美國人和其他西方國家的人理解，企圖減緩我方特殊行動，並對俄羅斯特遣隊和DPR與LPR編隊造成最大損害的行為，都將遭受嚴厲壓制。」

DPR與LPR分別是指烏克蘭東部自行宣告獨立的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）。

「華爾街日報」報導，美國總統拜登今天宣布再對烏克蘭加碼8億美元（約新台幣232億元）的軍事援助計畫，包括武器、彈藥、裝甲運兵車和直升機等重武器。

俄羅斯國防部還警告，只要烏克蘭攻擊俄羅斯境內目標，「決策中心」城市都會遭俄軍打擊，包含烏克蘭首都基輔在內。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1110414