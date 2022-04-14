俄羅斯通膨年增率升至17.49% 創2002年以來新高

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（中央社莫斯科13日綜合外電報導）俄羅斯經濟部今天表示，截至4月8日的一週，俄國通膨年增率飆至17.49%，創下2002年2月以來新高，高於前一週的16.70%，主因在西方制裁下，盧布波動導致物價飆升。

自俄羅斯2月24日對烏克蘭發起所謂的「特別軍事行動」後，俄國國內幾乎所有商品價格最近幾週都大幅上漲，從蔬菜、糖到衣服和智慧型手機無一例外。

路透社報導，俄羅斯央行今天警告，由於基數效應，俄國通膨年增率將持續上揚，還說盧布波動將為通膨帶來上行壓力。

俄羅斯聯邦統計局（Rosstat）今天公布的數據顯示，在截至4月8日的一週裡，週通膨率從前一週的0.99%放緩至0.66%，今年以來的消費者物價上漲10.83%。

俄羅斯3月的消費者物價月增達7.61%，創1999年1月以來最大按月增幅，主因當時受經濟制裁與盧布貶值的打擊。

俄羅斯央行將今年通膨率目標設為4%，8日將關鍵利率從20%下調至17%，未來還可能進一步下調。

俄羅斯審計署負責人古德林（Alexei Kudrin）今天表示，俄國2022年通膨率會落在17%至20%之間。根據路透社3月底調查分析師的平均預測，俄國今年通膨率將升至23.7%，創1999年以來新高。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1110414