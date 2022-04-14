葉倫要中國協助結束俄烏戰爭 北京：不接受脅迫

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（中央社記者張淑伶北京14日電）美國財政部長葉倫昨天警告，中國若不採取行動結束俄烏戰爭，其國際地位會受到影響。中國外交部發言人趙立堅說，反對針對中方的「無端指責和猜忌」，更不接受任何施壓和脅迫。

澎湃新聞報導，趙立堅今天在外交部例行記者會上，對相關問題重申中方立場：支持俄烏對話談判，向烏克蘭和其他受影響的國家提供人道主義援助。

他並表示，中方一貫堅持各國主權和領土完整，都應該得到尊重和維護。烏克蘭的主權安全應當得到維護，俄羅斯的合理安全關切同樣應該得到尊重，歐洲的和平穩定值得捍衛。「堅決反對任何對中方立場的歪曲和抹黑」。

他表示，中方在「烏克蘭問題」上發揮的是建設性作用，「主持的是公道，謀求的是和平，著眼的是長遠」。中方的立場和大多數國家的立場和願望是一致的。反對針對中方的無端指責和猜忌，更不接受任何施壓和脅迫。

葉倫（Janet Yellen）13日在華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）發表的演說中指出，她熱切期盼中國會善用與俄國的「特殊關係」促成正面情勢，以協助結束烏克蘭戰事。

她又說，中國如今若不能在烏克蘭遭遇侵略時尊重主權與領土完整的原則，也不能期待國際社會尊重北京未來就這些原則提出的任何訴求。法新社報導說，她此言似是指中國對台灣的立場。

葉倫還指出，北京對俄羅斯侵烏的立場可能影響各國與中國合作及貿易的意願。（編輯：李雅雯）1110414