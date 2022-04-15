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耶城艾格薩清真寺以巴衝突 逾100人受傷

2022/4/15 17:31
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（中央社耶路撒冷15日綜合外電報導）醫護人員表示，巴勒斯坦民眾和以色列安全部隊今天早上在耶路撒冷艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）爆發衝突，造成100多人受傷。

這是穆斯林齋戒月（Ramadan）開始以來，當地首次出現對峙。稍早以色列與約旦河西岸剛發生為時3週的血腥暴亂場面，因為今年穆斯林齋月時間正逢猶太教逾越節（Passover）和基督教復活節（Christian Easter）。

一名巴勒斯坦紅新月會（Red Crescent）人員稱，117名傷者被緊急送往耶路撒冷當地醫院，「數十名其他傷者」在現場接受治療。他說，這些人「是因橡皮子彈、音爆彈（sound grenades）攻擊或遭毆打受傷」。

以色列安全部隊通報，至少有3名官兵受傷。警方說，今天黎明前，「有數十名蒙面男子」行進到艾格薩清真寺，他們高呼口號並燃放煙火，然後人群向猶太人最神聖的祈禱場所西牆投擲石塊。

目擊者稱，這些巴勒斯坦民眾朝以色列安全部隊投擲石塊，安全部隊則對其中一些人發射橡皮子彈。（譯者：楊明暐/核稿：張佑之）1110415

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