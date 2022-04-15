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南非洪災增至395死 數十人仍下落不明

2022/4/15 21:57
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（中央社南非德班15日綜合外電報導）南非東部海岸地區暴雨成災，該國政府今天宣布，連日來洪水造成的死亡人數已增至395人，災後5天仍有數十人失蹤，救援人員正擴大搜尋範圍。

瓜祖魯那他省（KwaZulu-Natal）的毀滅性洪水，嚴重破壞電力線路，供水服務停擺，還擾亂非洲最繁忙港口之一德班（Durban）的營運。南非廣播公司（SABC）今天表示，死亡人數由先前估計的341人上升至395人。

南非當局今天釋出緊急資金，協助數以萬計失去住屋和水電的民眾。財政部長戈東瓜納（Enoch Godongwana）告訴非洲新聞編輯室（Newsroom Afrika）電視台，瓜祖魯那他省被宣布為災區後，首批提撥用於緊急救援的10億南非鍰（6830萬美元）可立即使用。

當局表示，受到這場災難影響的民眾已超過4萬人。

科學家認為，人類排放的溫室效應氣體導致印度洋變暖，非洲東南海岸會越來越容易出現劇烈風暴和洪水。他們預計未來數十年此一趨勢會更加惡化。（譯者：楊明暐/核稿：劉學源）1110415

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