烏克蘭逮捕親俄議員 妻控烏國安全部門毆打成傷

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（中央社莫斯科15日綜合外電報導）烏克蘭當局12日逮捕俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在烏國的首要盟友之一、親俄國會議員梅維楚克，他的妻子今天表示，梅維楚克在拘留審問期間遭到烏克蘭安全部門毆打。

梅維楚克（Viktor Medvedchuk）的妻子馬欽柯（Oksana Marchenko）在俄國首都莫斯科舉行的記者會說，烏克蘭本週公布兩張照片，其中一張照片顯示梅維楚克遭到毆打。

馬欽柯表示：「照片顯示他們企圖以他的頭髮遮蓋大片瘀血和傷痕。毫無疑問，他在被逮捕之後的頭幾個小時遭到毆打。」

路透社無法獨立證實這項指控，烏克蘭安全局（SBU）與俄國克里姆林宮也都尚未回覆採訪。

俄羅斯聯邦安全會議副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）13日指出：「那些自稱烏克蘭當局的怪胎說，他們要『迅速且公正』地對梅維楚克毆打逼供，將他定罪，然後用他來換俘。」

烏克蘭安全局12日表示，已經逮捕梅維楚克。他長期主張與俄國加強關係，是烏克蘭最大反對黨「反對平台－為了生活」（Opposition Platform－For Life）的領導人。（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1110416