更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平本季首轟出爐 雙響砲助天使擊敗遊騎兵
運動

大谷翔平本季首轟出爐 雙響砲助天使擊敗遊騎兵

專訪／科幻小說家X未來學家 劉宇昆與眾不同的創作之路
文化

專訪／科幻小說家X未來學家 劉宇昆與眾不同的創作之路

全球暖化威脅大 沙漠植物仙人掌也面臨滅絕危險
科技

全球暖化威脅大 沙漠植物仙人掌也面臨滅絕危險

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭2/300

歐盟執委會主席：對俄第6輪制裁 鎖定銀行和石油

2022/4/17 09:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社法蘭克福16日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩告訴德國「週日畫報」說，歐盟下一輪對俄羅斯的制裁行動將鎖定銀行業，尤其是俄羅斯聯邦儲蓄銀行，也會包括對石油的制裁。

德國週日畫報（Bild am Sonntag）在今天刊出的專訪中詢問范德賴恩（Ursula von der Leyen），對俄國第6輪制裁將以何為重點。

她說：「我們會進一步鎖定銀行業，特別是俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank），這家銀行占俄國銀行金融（業務量）的37%。此外，當然也會有能源的議題。」

路透社報導，歐盟在前幾輪制裁並未對俄羅斯聯邦儲蓄銀行開刀，因它和俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）一樣，都是歐盟國家購買俄國石油與天然氣的主要付款管道。雖然烏克蘭爆發戰爭，歐洲國家仍繼續購買俄國油氣。

她並表示，歐盟正設法採取「聰明機制」，如此石油也能納入下一波制裁行動。

週日畫報專訪中引述范德賴恩的話說：「不應該出現的是，讓（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）用原本供應給歐盟的油氣，拿來在其他市場賺取甚至更高的費用。」

她說，目前優先要務是要縮減蒲亭的營收。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110417

延伸閱讀
莫斯科號沉沒逾400人下落不明 俄羅斯禁止強生入境烏克蘭利維夫擊落俄羅斯巡弋飛彈 哈爾科夫遇襲1死18傷英媒：莫斯科號沉沒傳452人下落不明 艦上疑有核彈恐釀「斷箭」
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀