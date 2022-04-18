耶路撒冷再爆以巴衝突 以聯合政府成員揚言退出

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（中央社耶路撒冷17日綜合外電報導）在穆斯林齋戒月期間引發緊張的耶路撒冷衝突今天繼續延燒，有18人被捕。以色列聯合政府一個小黨揚言退出，讓聯合政府壓力更增。

猶太人造訪耶路撒冷一處具爭議的宗教聖地後，以色列鎮暴警察和燃放煙火的巴勒斯坦人在耶路撒冷舊城（Old City）旁對峙。

巴勒斯坦人投擲石塊打碎巴士窗戶，2輛巴士上的數名乘客受到輕傷，一小群猶太祈禱者也遭到攻擊。

今天的衝突不如兩天前在艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）爆發的暴力事件嚴重，但已足以讓一個規模不大但舉足輕重的阿拉伯裔公民政黨考慮是否繼續待在以色列總理班奈特（Naftali Bennett）的聯合政府。

第一個加入以色列政府的阿拉伯裔公民政黨「聯合阿拉伯民主黨」（United Arab List）表示，因為不滿以色列處理艾格撒清真寺暴力事件的方式，決定暫時退出聯合政府，如果事態沒有改變，會考慮正式退出。

班奈特的聯合政府在國會120席占有60席，其中4席來自聯合阿拉伯民主黨。

部分政治評論員表示，聯合阿拉伯民主黨做此宣布，是在危機期間讓黨領袖免除壓力的象徵性表態，下月國會重新開議就會解決。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110418