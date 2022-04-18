北韓計畫大規模閱兵 預估動員逾2萬人

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（中央社記者廖禹揚首爾18日專電）韓聯社今天引述南韓軍方消息報導，軍方近期監測到北韓集結數千至上萬名兵力至平壤美林機場，應為籌備建軍90週年閱兵式，南韓軍方預期這次閱兵式可能動員2萬多人參與，並展出多種飛彈及武器。

北韓將在25日迎接人民革命軍建軍90週年，消息人士指出，各種坦克、裝甲車輛、飛機及移動式彈道飛彈發射車（TEL）都集結在美林機場，南韓軍方也觀測到北韓軍方進行夜間飛行訓練的跡象。

除各項部隊裝備，這次閱兵式可能公開多彈頭洲際彈道飛彈（ICBM）、潛射彈道飛彈（SLBM）及可攜帶小型核彈頭的新型中短程彈道飛彈。

北韓在今年2月的光明星節及4月的太陽節等兩名前領導人冥誕時都未進行閱兵。外界推測，在25日建軍紀念日舉辦大型閱兵式的可能性較高；平壤在15日太陽節隔天傍晚也進行新武器系統試射，南韓軍方就外型分析為彈道飛彈，但尚未確定是否為外媒所稱的戰術短程彈道飛彈（CRBM）。

北韓中央通信社（KCNA）17日報導，這次新武器系統試射，在領導人金正恩視察下成功進行，有助進一步增強國防及戰略核武實力。日本NHK報導，這次發射的新武器是低空不規則軌道飛行短程彈道飛彈。

南韓世宗研究所北韓研究中央主任鄭成長分析，根據北韓官媒報導內容，北韓未來預計將這次試射的新武器系統配合戰術核彈頭部署於前線部隊，平壤當局再次進行核試驗的可能性相當高，尤其以目前擁核國的例子來看，戰術核武的遏制力雖高，但仍難以用於實戰狀況，仍在持續開發中，北韓預期也將朝同樣方向邁進。

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鄭成長也指出，北韓飛彈及核武實力飛速成長，若5月將上任的尹錫悅政府打算採取的「先發制人打擊」策略並不容易實行。

南韓軍方這次在北韓官媒報導出來後才發表監測到平壤當局試射飛彈的消息，監測狀況引發外界質疑，鄭成長分析，北韓一般是在凌晨試射飛彈，南韓軍方可能習以為常，因而疏漏其他時間點進行的軍事行動，加上國防部近期忙於辦公大樓搬遷、韓美聯合軍演等事項，展露出可能無法及時因應、甚至「先發制人」的弱點。（編輯：高照芬）1110418