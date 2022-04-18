塞爾維亞航空客機頻收炸彈威脅 塞國控烏克蘭所為

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塞爾維亞指控烏克蘭和歐盟某國家針對塞爾維亞航空公司客機發出一連串虛假的炸彈威脅。（中央社製圖）

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（中央社貝爾格勒17日綜合外電報導）塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）今天晚間指控，烏克蘭和一個他未點名的歐盟（EU）國家針對塞爾維亞航空公司（Air Serbia）客機發出一連串虛假的炸彈威脅。

路透社報導，從2月下旬俄羅斯開始侵略烏克蘭以來，塞爾維亞航空公司有超過10多架航班因為炸彈威脅而被迫返回塞國首都貝爾格勒或俄國首都莫斯科，貝爾格勒的機場也至少3度被疏散。

武契奇在沒有提供證據的情況下指出：「兩個國家的外國（情報）部門正這麼做。其中一個是歐盟國家，另一個是烏克蘭。」

幾乎完全依賴俄國天然氣和石油的塞爾維亞拒絕對克里姆林宮實施制裁，並維持飛往莫斯科的定期航班。武契奇表示，塞爾維亞將「基於原則」繼續這樣做。

武契奇還說：「實際上我們是基於原則而繼續通航，因為我們想表明自身是一個自由國家，我們自己做出決定。不要為我們決定何時取消航班。」

近數週來，在聯合國（United Nation）表決譴責俄國侵略烏克蘭案及俄國在聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）停權案時，貝爾格勒當局3度投下贊成票。

莫斯科當局則宣稱，俄國在烏克蘭的行徑是「特別行動」。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1110418