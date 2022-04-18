受制裁影響無機可飛 俄國巨匠借展畫作滯留首爾

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（中央社首爾18日綜合外電報導）主辦單位表示，包括抽象藝術先驅康丁斯基（Wassily Kandinsky）在內約50位知名俄國藝術家的數十幅畫作，在展覽結束後，受到對俄羅斯入侵烏克蘭的航班制裁影響，目前卡在首爾，無法返國。

康丁斯基、馬列維奇（Kazimir Malevich）和羅特欽柯（Alexander Rodchenko）等俄國巨匠的畫作，去年12月起在首爾世宗文化會館（Sejong Museum of Art）展出。

然而，俄羅斯今年2月入侵烏克蘭後，包括美國及歐盟在內的西方國家，都對莫斯科當局施加空前制裁。

首爾展覽17日結束，但主辦單位告訴法新社，這些畫作目前繼續留在首爾，因為所有能載送的班機，都因對莫斯科的制裁而停飛。

根據首爾主辦方，這些畫作由4家俄國機構借展，包括下諾夫哥羅德國家藝術博物館（Nizhny Novgorod State Art Museum）以及葉卡捷琳堡美術館（Yekaterinburg Museum of Fine Arts）。

主辦方告訴法新社：「我們已經準備歸還畫作，但班機目前因為烏克蘭戰爭而停飛。雖然一切仍待確定，俄方正設法循空運以外的途徑取回畫作。」

借展畫作包括康丁斯基的Improvisation 4（1909）、馬列維奇的Suprematism（1915-16），以及拉里奧諾夫（Mikhail Larionov）的Jewish Venus（1912）。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1110418