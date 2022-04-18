克宮批基輔和談立場反覆 俄軍攻擊烏克蘭各地目標

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（中央社莫斯科18日綜合外電報導）莫斯科今天批評基輔和談立場反覆。俄羅斯也表示，俄軍連夜對烏克蘭軍事和相關目標展開大規模攻擊，以空軍、飛彈部隊、火砲和空防系統，打擊烏國各地數以百計的目標。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在電話會議中告訴媒體：「在協商過程架構方面的專家等級聯繫仍持續。不幸的是，就已達成協議要點方面而言，烏克蘭方面立場反覆不一。」

他又說：「烏克蘭的立場經常改變，而協商過程方向還有諸多不足之處。」

路透社報導，俄羅斯國防部今天表示，俄軍連夜對烏克蘭境內的軍事和相關目標發動大規模攻擊行動，利用空軍、飛彈部隊、火砲和空中防禦系統，攻擊烏克蘭各地的目標。

俄國國防部在聲明稿中表示，空射飛彈（air-launched missiles）已摧毀了16處烏克蘭軍事設施，其中包括5處指揮站，一處油槽，3處軍火庫，以及烏克蘭的裝甲車和部隊。

國防部又說，俄軍攻擊哈爾科夫（Kharkiv）、札波羅熱（Zaporizhzhia）、頓內茨克（Donetsk）、第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）地區，以及尼古拉耶夫港（Mykolayiv）；俄國空軍也對108處烏軍部隊和裝甲車輛密集處發動攻擊。

至於其他地區，國防部表示，俄軍在盧甘斯克（Luhansk）、文尼察（Vinnytsia）和頓內茨克 （Donetsk ）等地區摧毀10餘烏克蘭攻擊無人機和坦克，以及利用伊斯坎德 （Iskander）飛彈摧毀4處武器軍備庫。

俄國國防部表示，前夜俄軍火砲也擊中315處烏克蘭軍事目標，空防系統還擊落了烏軍3架直升機、2架米格29戰鬥機（MiG-29），以及1架蘇愷25型（Su-25）戰機。

俄軍目前聚焦在全面取得烏克蘭戰略港市馬立波（Mariupol）掌控權，當地過去幾周來已遭俄軍包圍。

盧甘斯克州州長蓋戴（Serhiy Gaidai）今天在Telegram發文表示，克爾米納鎮（Kreminna）民眾試圖開車逃離當地，4人遭擊斃，1人傷勢嚴重。路透社無法獨立驗證蓋戴的說法。

此外，烏克蘭利維夫州今天遭飛彈攻擊後，州長柯齊斯基（Maksym Kozytsky）在社群媒體發文更新俄軍攻擊死傷人數說：「目前，我們可以證實7人死亡。我們也得知11人受傷。其中一名是孩童。」

克里姆林宮今天還表示，遭俄國列為「不友善」國家者，還有時間可以轉換成以盧布支付購買天然氣的款項。

培斯科夫婉拒透露目前有多少國家已同意。

俄羅斯總統蒲亭3月底簽署一項命令，要求外國買家以盧布採購天然氣，否則將切斷天然氣供應，歐洲許多國家反對，德國更痛批俄國此舉無異是勒索。

培斯科夫表示，在蒲亭命令生效後交貨的天然氣，預計在5月以盧布付款。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110418