更多編輯台推薦新聞：
專家分析莫德納與BNT兒童疫苗 每個選擇都有些妥協
生活

專家分析莫德納與BNT兒童疫苗 每個選擇都有些妥協

搶菜團購到以物易物 疫情下上海人的生存之道
兩岸

搶菜團購到以物易物 疫情下上海人的生存之道

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增2386例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增2386例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/285

歐洲官員：多達2萬傭兵與俄軍並肩攻打烏克蘭

2022/4/20 14:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）歐洲官員今天表示，多達2萬名來自俄羅斯傭兵組織「瓦格那集團」（Wagner Group）以及敘利亞和利比亞的傭兵，正在烏克蘭與俄國軍隊並肩作戰。

這位不願具名的官員在美國華府告訴記者：「至於他們的兵種是步兵。他們沒有任何重型車輛和武器，比較像是步兵。」

這位官員還說，俄烏戰爭估計約有1萬至2萬名傭兵，很難估算有多少人來自據傳跟俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）關係密切的瓦格那集團，或來自敘利亞和利比亞。

這位官員指出，有些戰鬥人員是從敘利亞與利比亞「轉戰」至烏克蘭東部的頓巴斯（Donbas）地區。

英國國防部曾在3月底表示，瓦格那集團可能有超過1000名傭兵參與烏克蘭戰事，其中包括該集團的高層領袖。

這位歐洲官員提到，戰事可能會在4到6個月間陷入僵持局面，俄軍會控制頓巴斯地區的盧甘斯克（Lugansk）以及烏克蘭南部札波羅熱（Zaporizhzhia）境內的一座小陸橋。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳彥鈞）1110420

延伸閱讀
烏東戰事膠著 俄羅斯派千名瓦格那集團傭兵盼扭轉戰局
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀