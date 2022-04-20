歐洲官員：多達2萬傭兵與俄軍並肩攻打烏克蘭

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）歐洲官員今天表示，多達2萬名來自俄羅斯傭兵組織「瓦格那集團」（Wagner Group）以及敘利亞和利比亞的傭兵，正在烏克蘭與俄國軍隊並肩作戰。

這位不願具名的官員在美國華府告訴記者：「至於他們的兵種是步兵。他們沒有任何重型車輛和武器，比較像是步兵。」

這位官員還說，俄烏戰爭估計約有1萬至2萬名傭兵，很難估算有多少人來自據傳跟俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）關係密切的瓦格那集團，或來自敘利亞和利比亞。

這位官員指出，有些戰鬥人員是從敘利亞與利比亞「轉戰」至烏克蘭東部的頓巴斯（Donbas）地區。

英國國防部曾在3月底表示，瓦格那集團可能有超過1000名傭兵參與烏克蘭戰事，其中包括該集團的高層領袖。

這位歐洲官員提到，戰事可能會在4到6個月間陷入僵持局面，俄軍會控制頓巴斯地區的盧甘斯克（Lugansk）以及烏克蘭南部札波羅熱（Zaporizhzhia）境內的一座小陸橋。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳彥鈞）1110420