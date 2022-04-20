美媒：軍援烏克蘭 美國很難掌握武器去向

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）消息人士告訴CNN，美國幾乎沒有辦法追蹤越過邊界向烏克蘭運送的大量反坦克、防空和其他武器的狀況，很大程度上是由於美國在烏克蘭缺乏地面人員。

另外，許多容易攜帶的小型武器系統目前正進入烏克蘭，這些武器雖有序號，但幾乎無法掌握使用情況。這是美國拜登政府願意冒的風險。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在短期內，美國認為供應價值數億美元的設備，對烏克蘭抵抗俄羅斯入侵的能力至關重要。

一名國防高級官員今天說，這「肯定是最近對衝突中夥伴國家的最大供應」。但美國官員和國防分析人士都說，從長遠來看，風險在於其中一些武器可能最終落入美國不打算武裝的其他軍隊和民兵手中。

美國國防官員說，拜登政府在決定向烏克蘭運送數十億美元的武器和設備時，考慮到一些貨物最終可能會到意想不到的地點的風險。

不過，這名官員說，美國政府目前認為，未能充分武裝烏克蘭是一個更大的風險。

由於美軍不在烏克蘭領土，美國和北大西洋公約組織（NATO）嚴重依賴烏克蘭政府提供的資訊。官員私下承認，烏克蘭只願意提供有助於他們爭取獲得更多援助、武器和外交援助的訊息。

拜登政府和北約國家表示，他們正在根據烏克蘭軍隊所說的需求提供武器，無論是可攜帶的標槍（Javelin）和刺針（Stinger）飛彈系統，還是上週發射的斯洛伐克S-300防空系統。

標槍和刺針飛彈、步槍和彈藥自然比透過鐵路運輸的S-300等更大的系統更難追蹤。知情人士說，儘管標槍飛彈有序號，但幾乎沒有辦法即時追蹤它們的移轉和使用。（譯者：林沂鋒/核稿：陳昱婷）1110420