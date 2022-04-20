五角大廈：美中防長通話 討論區域安全和俄烏戰爭

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）五角大廈今天表示，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天和中國國防部長魏鳳和通電話。這是奧斯汀上任一年多以來兩人首度通話，突破了雙方溝通僵局。

路透社報導，五角大廈發言人柯比（John Kirby）表示，雙方論及美中兩國關係、區域安全議題，以及俄羅斯無端入侵烏克蘭。

這是一年多前上任的奧斯丁，首度與魏鳳和通電話。報導表示，奧斯汀試圖和中國軍隊實權人物、中共中央軍委會副主席許其亮對話的努力多月未果後，要求和魏鳳和通電話。

奧斯汀希望和許其亮對話，是因為許其亮是掌控中國解放軍的中央軍委會的副主席，影響力大於魏鳳和。

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但北京方面堅持規範，要奧斯汀和同為國防首長的魏鳳和通話。而魏鳳和不但領導位階低於許其亮，握有的軍事實權也不如他。

奧斯汀的前任通常是與魏鳳和對話，最近一次是2020年8月6日，時任美國防長艾斯培（Mark Esper）在與魏鳳和對話時，提及美方要求中方在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的病毒溯源方面更透明，以及其他議題。（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1110420