基輔：俄羅斯入侵以來已110萬烏克蘭人返國

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（中央社基輔20日綜合外電報導）烏克蘭邊防部隊發言人今天表示，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，陸續已有超過100萬名烏克蘭人返國。

法新社報導，邊防部隊發言人狄姆欽科（Andriy Demchenko）並未說明這些返國民眾裡，有多少人是先前因俄烏開戰的相關因素離境。

狄姆欽科在記者會說：「這段期間有110萬名我國公民入境烏克蘭。」

他還說與俄羅斯的戰爭爆發以來，有「將近500萬人」從烏克蘭不同方向離境，2000多人因企圖非法跨越邊境遭逮捕。

狄姆欽科12日時曾表示，已有87萬逃離戰禍的烏克蘭民眾返國，裡面也有越來越多婦孺，平均每天都會有2萬5000到3萬人回來。

聯合國指出，自從俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）發動入侵以來，有超過500萬烏克蘭人外逃，國內700萬人流離失所。

聯合國難民署（UNHCR）指出，2月24日蒲亭發動攻擊這天以來，已有503萬4493名烏克蘭人離境。

聯合國難民署副高級專員克勒孟茲（Kelly T Clements）說：「衝突邁入第8週，現在人數已達500萬人，而且還在繼續增加，有500萬個失去和受創傷的不同故事。」

這是歐洲自二次世界大戰以來發展最為快速的難民危機。

但大批烏克蘭人返回遭戰火蹂躪家園卻也引發當局發出警告；基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）本月稍早要逃離這場衝突的基輔居民先不要回來。目前俄羅斯仍會以飛彈攻擊烏國首都基輔。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1110421