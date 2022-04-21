流失訂戶 Netflix暗示打擊共享帳號

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（中央社紐約21日綜合外電報導）在面臨對手的激烈競爭下，美國串流影音巨擘Netflix今年首季訂戶流失20萬，因此暗示將打擊多人共用帳號，以求增加會員註冊數量。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，Netflix在部分國家漲價和退出俄羅斯，都是訂戶流失的原因。Netflix警告股東，截至7月的未來3個月可能會再流失200萬訂戶。

Netflix 19日公布第一季財報後，向股東表示：「我們的營收成長大幅放緩。」

「我們的家庭普及率相對較高，包括大量共用帳號的家庭，加上競爭激烈，使我們營收成長遭遇逆風。」Netflix估計超過1億家庭分享密碼，沒有遵守規則。

Netflix表示，正在拉丁美洲測試的藉支付計畫約束共享密碼，可能會推行到其他國家。

上個月開始，智利、哥斯大黎加和秘魯的訂戶，如果要增加額外成員，必須為共用帳戶的非同住者支付額外費用。（Netflix目前允許同住者共享帳號。）

除了普通收費外，訂戶最多可以添加兩個額外帳戶，每個帳戶須繳交2到3美元（新台幣58到87元）月費。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110421