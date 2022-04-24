土耳其漸甩疫情陰霾 伊斯坦堡千人出籠歡慶兒童節

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

土耳其第一大城伊斯坦堡23日舉辦睽違兩年的露天嘉年華慶祝「國家主權與兒童節」，數千人共襄盛舉。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 111年4月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡23日專電）土耳其疫情緩解，伊斯坦堡今天舉辦睽違兩年的露天嘉年華慶祝「國家主權與兒童節」，數千人共襄盛舉；兒童也在學校大展才藝，民俗舞蹈及換裝秀樣樣來。當地過節氣氛濃，彷彿預示逐漸揮別疫情陰霾。

土耳其單日確診數持續下降，今天通報病例為2654例，16人病歿。第一大城伊斯坦堡今天舉辦大型嘉年華歡慶國家主權與兒童節，數千人前往雅尼卡皮區（Yenikapi）活動廣場感受熱鬧氛圍。孩子們手揮國旗、穿著印有土耳其國父凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk）頭像的上衣，雀躍參與小小消防員、手做甜點及捏土等活動。

有別於台灣兒童節節味漸淡，國家主權與兒童節（National Sovereignty and Children's Day）是土耳其最重要的節日之一。

伊斯坦堡民宅陽台、主要建物及地鐵站都可見國旗飄揚。踏入當地烏斯庫達區（Uskudar）一所高職附設幼兒園，稚齡學童穿起數款傳統服飾，展現土耳其位處歐亞交界的融合文化。他們隨鼓聲起舞，家長紛紛專注拍照捕捉孩子風采，不輸台上主人翁。

家長艾亞緻（Burak Ayaz） 對中央社表示，國家主權與兒童節對土耳其而言是非常特殊且重要的一天，「這是凱末爾送給我們的禮物」。透過這個節日，盼讓世界上所有孩子都能在和平中生活，無需經歷戰爭。

另一位受訪的母親 Alesha則分享，兒童節一到，她與先生花時間陪孩子們從事非常有趣的活動，例如去公園玩耍、吃美食等，「這一切都是為了孩子」。

除了軟性活動外，數名兒童代表在兒童節擔任「一日官員」或「一日議員」，並舉行儀式性的特別會議，討論兒童相關議題。伊斯坦堡巿長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）今天將職位「移交」給4年級學生卡伯薩康（Arif Yiğit Kabasakal）。

「兒童是我們努力結束戰爭、危機及擴大安全及和平氛圍的最重要動力來源。」土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）出席相關活動時致詞表示，兒童的耳朵不應該聽見炸彈的聲響，而是同齡者愉快的聲音，就像這裡一樣。兒童的心應該充滿愛及熱情，而不是焦慮。

德米羅倫新聞社（Demiroren News Agency）報導，艾爾段說，自己持續關切北方戰事，這場戰事已屆兩個月，持續帶來令人痛苦的結果。相信外界需要孩子們心中純潔的愛及他們的微笑、歡樂及感動，這讓大家的生活比過去任何時候都來得美好。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國家主權與兒童節要追溯到百年前獨立戰爭期間，土耳其大國民議會（TBMM）於1920年4月23日召開首次會議，後人於是以「國家主權日」紀念這一天。

凱末爾曾說：「我把這一天獻給兒童，表示對兒童的尊重。尊重他們等於尊重國家的未來。」據土耳其大國民議會官網，凱末爾於1929年4月23日「將這一天當做禮物送給兒童」，並於同日慶祝土耳其第一個兒童節。（編輯：韋樞）1110424