以火防火 巴西保育單位旱季前焚燒雜草枯枝

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（中央社記者唐雅陵聖保羅25日專電）巴西每年5月至9月常發生森林火災，為防止保育區失火，森林公園管理員和傳統社區越來越常在旱季來臨前有計畫地用火焚燒雜草、枯枝、樹葉等易燃物質，降低火災風險。

英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）今天報導，巴西聯邦機構「齊哥孟迪斯生物多樣性保育研究所」（ICMBio）表示，巴西從2014年開始實施「規定性焚燒」，已推廣至37個聯邦保育單位。

這項技術主要用在塞拉多生物群系（Cerrado）的15個國家公園，但現在也開始用在大沼澤（Pantanal）和熱帶稀樹草原（或疏林草原），目的是防止在乾旱最嚴重時發生更難控制且更具破壞性的大火。

齊哥孟迪斯生物多樣性保育研究所防火和滅火部門協調員莫利塔（João Morita）表示，以火防火是一種典範轉移，以減少保護區內大火的發生率，並緩解與依賴引火燒墾和狩獵維持生計的社區之間的衝突。

每次「規定性焚燒」都在不同區域實施，讓動物能逃脫、植被有時間再生，研究人員負責監控火勢，防止延燒至他處。

莫利塔說，這種作法已減少托坎廷斯山（Serra Geral do Tocantins）、卡納斯塔山（Serra da Canastra）、梅薩斯高原（Chapada das Mesas）和季馬瑞斯高原（Chapada dos Guimarães）等地的大火發生率。

2021年發生大火的糜鹿高原（Chapada dos Veadeiros），也因在旱季之前實施「規定性焚燒」，成功防止火災延燒至公共使用區域。

2017年，這項技術還應用於亞馬遜地區類似塞拉多的熱帶稀樹草原，例如維魯阿國家公園（Parque Nacional do Viruá）、瓜波雷生物保護區（Reserva Biológica do Guaporé）和亞馬遜地區國家公園。

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2020年大沼澤生物群落遭受毀滅性火災，2021年齊哥孟迪斯生物多樣性保育研究所就在巴西最大的私人自然遺產保護區Sesc Pantanal測試「規定性焚燒」，今年也將在馬托格羅索大沼澤國家公園（Parque Nacional do Pantanal Matogrossense）實施。

莫利塔說，大沼澤與塞拉多之間的植物種類有70%相似性，使得「規定性焚燒」成為對抗災難性火災的工具。如果研究人員確定在自然遺產保護區Sesc Pantanal測試的結果有效，這項技術將逐漸擴展到大沼澤的其他地區。（編輯：郭中翰）1110426