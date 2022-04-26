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戰火蹂躪下 故事書成烏克蘭兒童心靈慰藉

2022/4/26 16:49
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（中央社利維夫26日綜合外電報導）在烏克蘭西部大城利維夫，1間書店在地下室裡堆放了數百本自東部戰區運來的書籍。從哈爾科夫救出的書籍被裝在白色的袋中，堆滿這間戰前的兒童閱覽室。

負責經營書店的亞雷敏（Romana Yaremyn）說，這些書只是俄羅斯砲火下，該書店出版的一小部分書籍。

現年27歲、身穿黃色帽T的亞雷敏告訴法新社：「我們的倉庫工人試圖盡量（從哈爾科夫的出版部門）撤走書籍，並把書裝上卡車，這裡所有的書都是透過一家郵政公司運送過來的。」

自俄軍於2月24日入侵烏國以來，相較之下，文化首都利維夫（Lviv）受到戰火影響較小。戰爭爆發後，以婦孺為主的數十萬人紛紛逃往或途經當地。

亞雷敏說：「我不知道留在哈爾科夫（Kharkiv）的同事如何繼續待在當地。」

「從當地前來找我的同事們說，他們相信，俄軍企圖把那座城市夷為平地。」

亞雷敏表示，這間書店在俄軍入侵隔日就開門營業。空襲警報響起時，他們提供地下室給民眾作為避難空間，並在那裡替流離失所的兒童舉行讀書會。

首波難民抵達利維夫時，許多匆忙逃難、身無長物的父母也紛紛湧入書店，尋找故事書，以安撫躲在避難設施內、對外界究竟發生什麼事可能還懵懵懂懂的孩子們。（譯者：施施/核稿：陳昱婷）1110426

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