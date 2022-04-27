更多編輯台推薦新聞：
圖輯／合歡山杜鵑花季交通攻略 新手也能爬的百岳美景看這裡
生活

圖輯／合歡山杜鵑花季交通攻略 新手也能爬的百岳美景看這裡

「光」特展閉幕王榆鈞獻唱 甘露水5月移師高雄展出
文化

「光」特展閉幕王榆鈞獻唱 甘露水5月移師高雄展出

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂
生活

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂

防疫整理包》3+4居家隔離實施 快篩實名制5月初上路

防疫整理包》3+4居家隔離實施 快篩實名制5月初上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

美CDC：今年2月前美國已近6成人口得過COVID-19

2022/4/27 11:42（4/27 11:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國疾病管制暨預防中心27日公布的抗體調查顯示，今年2月前，美國已有58%人口感染COVID-19。圖為洛杉磯購物中心人潮。（中央社檔案照片）
美國疾病管制暨預防中心27日公布的抗體調查顯示，今年2月前，美國已有58%人口感染COVID-19。圖為洛杉磯購物中心人潮。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天公布的抗體調查顯示，今年2月前，美國已有58%人口，也就是超過1.9億人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

這個數字遠高於官方記錄的8000萬例，其中多是未確診感染、無症狀或未通報者。

一份具全國代表性抗體量研究的論文指出，18歲以下民眾有大約7成5感染，感染數在去年冬天Omicron變異株疫情中暴增，尤其是兒童。

從2021年9月到2022年1月，這項研究每月檢視從全國各地採集約7萬5000份血液樣本，2月則檢視了4萬5000份樣本。

這項研究僅檢視因曾感染過而產生的抗體，而非因疫苗接種產生的抗體，之後再利用統計方法，依照年齡、性別和大都市狀況進行加權，產生全國預估值。

全國COVID-19血清學工作小組的共同負責人克拉克（Kristie Clarke）在與記者電話會議時表示：「擁有感染產生的抗體，不代表未來一定可以避免遭到感染。」

克拉克指出：「曾經染疫確實可為重症和住院提供一些保護，而感染前或感染後接種疫苗則會提供額外保護。」

克拉克強調說，由於感染形成的免疫力能維持多久還不清楚，因此持續接種仍非常重要。

美國正在替50歲以上民眾接種第4劑。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110427

延伸閱讀
美國確診又見上升趨勢 大眾運輸口罩令延至5/3全球篩檢量暴跌 WHO示警COVID-19傳染與突變模式將難掌握世衛：COVID-19轉地方性言之過早 仍可能大爆發科學家致力泛冠狀病毒免疫 研製能對付所有變種株疫苗美CDC：無症狀確診者隔離天數減半 加戴口罩5天
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載