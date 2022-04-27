以色列空襲敘利亞釀9死 傷亡今年以來最多

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（中央社貝魯特27日綜合外電報導）以色列今天空襲敘利亞首都大馬士革附近的目標，造成當地9名戰鬥人員喪命，其中包括5名敘國士兵，這是今年以來以色列對敘利亞所發動最致命的一次攻擊。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，以軍目標包括一個彈藥庫和幾個與伊朗軍方有關的陣地。

敘利亞政府媒體證實確有4名敘軍士兵死亡，而非上述所稱的5人，以色列對此沒有評論。

敘利亞國家通訊社「敘利亞新聞社」（SANA）援引一名軍方消息人士的話說：「以色列敵人在黎明發動空襲…針對的是大馬士革（Damascus）周圍幾處陣地。」

「調查表明，有4名士兵身亡，另有3人受傷，還造成一些破壞。」在此之前大馬士革附近4月14日曾發生另一次攻擊，未造成人員傷亡。

總部在英國的敘利亞人權瞭望台，依靠一個遍布敘國各地區的廣大消息網路收集情報，該組織表示，有8人在今天的空襲中受傷。

瞭望台負責人阿布杜拉曼（Rami Abdel Rahman）說，死亡的9人中另4人不是敘利亞軍隊成員，而是屬於伊朗支持的民兵組織，他無從確認他們的國籍。他說，以色列這次至少攻擊了5個不同地點。

法新社在敘利亞首都的記者說，他們聽見巨大的爆炸聲。

自2011年敘利亞爆發戰爭以來，以色列已在該國境內進行了數百次空襲，目標是政府軍陣地及其盟友伊朗支持的武裝勢力和什葉派（Shiite）好戰組織真主黨（Hezbollah）。

以色列鮮少對個別軍事行動發表評論，但承認自2011年以來已發動數百次攻擊。以國軍方辯稱這些行動實屬必要，目的是為防止宿敵伊朗在自家門口站穩腳跟。

敘利亞境內的衝突始於當局殘酷鎮壓和平抗議，戰事升高後吸引外國勢力和全球聖戰分子加入。衝突已造成近50萬人死亡、全國一半人口流離失所。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110427