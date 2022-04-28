以牙還牙 俄羅斯宣布驅逐駐莫科8名日本外交官

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（中央社記者楊明珠東京27日專電）俄羅斯入侵烏克蘭涉屠殺平民，導致日本日前驅逐俄羅斯駐日本8名外交官。俄羅斯外交部27日宣布，決定驅逐駐莫斯科的8名日本外交官等人員，限5月10日前離境。

日本放送協會（NHK）報導，俄羅斯外交部發聲明指出，日本的岸田政府聽信歐美的擺弄，嚴厲譴責俄羅斯，採取了俄日兩國關係上空前的措施。會導致這樣的事態，責任在於日本政府，因為日本政府選擇了拒絕與俄羅斯保持友好且具建設性關係。

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NHK報導，針對俄羅斯宣布驅逐8名駐莫斯科的日本大使館外交官等人員，日本大使館認為，是俄羅斯對烏克蘭採取軍事手段才會導致這次事態，逼得日俄關係變成這種狀態的責任完全在於俄羅斯，日本絕對無法接受俄羅斯把責任轉嫁給日本的說法。

日本政府4月8日宣布驅逐俄羅斯8名駐日外交官，這項措施於20日執行，8人包括俄羅斯駐日本大使館職員與俄羅斯駐日貿易代表處職員，從東京羽田機場搭乘包機返回俄羅斯。（編輯：劉學源）1110427