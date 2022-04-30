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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭1/285

五角大廈：美國在駐德軍事基地訓練烏軍

2022/4/30 13:41
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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國國防部宣布，美國已在駐德國軍事基地等3處地點，對烏克蘭武裝部隊展開額外訓練，教導他們使用雷達系統與裝甲車。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，五角大廈發言人柯比（John Kirby）在記者會上說：「這些行動是建立在烏軍早已在別處接受的初步砲彈訓練基礎上，也包括教導使用最近在安全援助方案中宣布的雷達系統與裝甲車。」

柯比說，德國是美國在烏克蘭境外用來訓練烏軍的「約3個地點」之一，但不願透露其他地點。

他也說，「大部分的訓練」將由佛羅里達州國民兵（Florida National Guard）執行，他們之前已在訓練烏軍，後來是在2月俄羅斯入侵烏克蘭前，重新部署到烏克蘭境外地點。

柯比說：「有人跟我們說，這些佛州國民兵成員與他們的烏克蘭同袍最近再度相聚，氣氛感人，因為他們一起生活、合作過，建立起強烈的情誼，今年2月短暫分離。」

同時，美國國防部高階官員今天表示，從美國運載軍援物資至烏克蘭的「超過12架次航班」，預計將在「未來24小時」陸續抵達歐洲地區，而物資將運入烏克蘭。

這位官員說，這些航班運送的軍備將包括「榴彈砲…一些『鳳凰幽靈』（Phoenix Ghost）無人機，甚至還有一些我們談過的雷達」。

官員還說，這些安全援助都是來自美國總統拜登動用「總統撥款權」批准的最新方案，又說「過去24小時來」有155發砲彈「持續運至烏克蘭」。

官員說，過去24小時有近20批安全援助物資透過空運從7個不同地點運至烏克蘭。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110430

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