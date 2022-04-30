英國防大臣：蒲亭可能在5月9日向全球納粹宣戰

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（中央社倫敦29日綜合外電報導）英國預測，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會利用5月9日二戰勝利紀念日來宣布大規模動員後備軍人，向全球納粹宣戰，並對烏克蘭發動最後一擊。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）今天表示，蒲亭可能會在莫斯科紀念俄國結束參與第二次世界大戰的閱兵儀式上，向全球「納粹」宣戰。

雖然烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）是猶太裔，且極右派在烏國幾乎得不到支持，蒲亭仍於2月24日對烏克蘭發動非法入侵，稱這是一場要讓烏克蘭「去納粹化」的「特殊軍事行動」。

由於蒲亭軍隊的首波軍事目標失利，莫斯科當局重新將焦點放在奪下烏國東部和南部沿岸地區。

不過，和入侵初期一樣，俄軍遭遇基輔當局堅定軍隊的頑強抵抗。

若干分析家曾預測蒲亭想要在5月9日這天宣布某種形式的勝利，但隨著距離勝利日閱兵只剩不到2週時間，這看起來不太可能發生。

華勒斯向倫敦廣播公司（LBC Radio）表示，蒲亭可能會利用這個機會，宣布對他稱為全球「納粹」的對象發動一場新戰爭，以激勵俄國人民再次對抗烏克蘭。

華勒斯今天早上表示：「他有可能會在勝利日這天宣布『我們現在向全球納粹宣戰』，我們需要大規模動員俄羅斯人民…如果他這麼做，我不會感到意外。」

「蒲亭幾乎所有目標都失利，可能會尋求鞏固他所擁有的…並在國內一步步擴散。」

「我們必須幫助烏克蘭人有效擺脫糾纏者，維持擊退俄軍的動力。」（譯者：李佩珊/核稿：戴雅真）1110430