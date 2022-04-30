小米集團涉嫌非法匯款 印度當局扣押逾7億美元

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（中央社新德里30日綜合外電報導）印度當局今天表示，調查發現中國智慧手機製造商小米集團以假冒成支付權利金的方式非法匯款給外國實體，當局已從小米集團在印度當地的銀行帳戶扣押7億2500萬美元。

路透社報導，印度金融犯罪打擊機構「執法局」（Enforcement Directorate）一直在調查小米集團涉嫌違反印度外匯法的商業行為。

執法局指出，發現小米科技印度私人有限公司（Xiaomi Technology India Private Limited）已將相當555億盧比的外幣，以支付權利金的名義匯給包括小米集團一家實體在內的3個海外實體後，目前已扣押這家公司的銀行帳戶資產。

執法局今天發表聲明說：「以權利金為名的如此龐大資金，是依照他們中國母集團的實體指示所匯出。」

小米集團沒有立即回覆路透社的訪問，但先前曾表示，小米集團「配合當局正在進行的調查，以確保當局掌握一切必要資訊」。

印度執法局的行動代表著對於小米集團的審查範圍擴大，在當局另一起調查中，小米集團因為涉嫌逃稅，他們的印度辦公室於去年12月遭到突襲搜查。（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1110430