COVID-19全球最新情報 5/2

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（中央社台北2日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，中國單日新增病例8256例，上海疫情緩降；台灣新增本土1萬6936例，中重症47例增3死。

南非科學家發現，變異株Omicron的兩個新亞變種，能避開人體先前感染時產生的抗體，足以引發新一波疫情，但在接種過疫苗者的血液中，其增長能力會差很多。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間2日上午7時，全球至少623萬6296人染疫病逝，至少5億1378萬3381人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

台灣疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中5月1日在疫情記者會中宣布，新增1萬6936例本土病例，創疫情以來新高，確診個案中新增42中症、5重症，新增3例死亡個案，其中1人為先前已公布中症惡化為重症死亡。另新增149例境外移入病例。

新增的3例死亡個案，其中一人為90多歲男性，沒有接種過任何一劑疫苗，有糖尿病、中風病史，長期臥床，因為同住家人確診匡列居家隔離，衛生單位有提供快篩，但未做快篩，居家隔離期間在家死亡，由醫師行政相驗定採檢確診，死因合併心肺衰竭。

● 中國

中國官方5月1日通報最新染疫數低於1萬例，新增本土病例（含確診及無症狀感染者）8256例。當前疫情嚴峻的上海，本土病例數創1個月以來新低，為7872例。

上海4月30日新增病例共7872例，死亡38例。據通報，新增病例全部在隔離管控中發現，上海連續第2天達成「社會面清零」的目標。

北京市4月30日新增59例本土病例。為防控疫情，五一假期北京暫停所有餐廳內用、暫停娛樂場所經營，去年9月才開幕的北京環球影城今起也暫時關閉。

北京市自4月22日至今已累計350名確診病例，全市存在2條獨立傳播鏈。官方表示，全市疫情整體處於「高位平台期」。北京小湯山方艙醫院5月1日正式啟用，共1200張床位。

● 香港

香港官方5月1日通報新增確診個案300例，是2月5日以來單日呈報個案數量的最低紀錄；但增加死亡個案5例，病死率達0.76%。

香港第5波疫情趨緩，香港時間5月1日凌晨零時起容許非香港居民從海外地區入境香港，且適度調整個別航線「熔斷機制」，於機場檢測待行中加入快速抗原測試。

據香港旅遊發展局官方資料，5月1日起，香港居民、非香港居民可從海外地區入境香港。相關人士必須符合所有入境檢測及檢疫要求，包括完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄、起飛前接受核酸檢測並取得陰性結果。

● 日本

日本女子偶像團體STU48在官網宣布，團員當中有13人確診，因此暫時停辦原訂5月3日在廣島縣舉辦的STU48出道5週年演場會。

此外，日本人從4月29日起至5月8日止，放所謂的「黃金週」連假，今年黃金週是疫情2019年爆發以來，日本政府時隔約3年首度沒採取嚴格防疫措施，各地景點恢復人潮。

● 韓國

韓聯社報導，韓國2日起不再強制戶外戴口罩。這是韓國政府自2020年10月13日下達口罩令以來，時隔566天解除口罩令。

據中央災難安全對策本部1日消息，2日起只要求室內2公尺間距內戴口罩。在學校操場以班級為單位上體育課，也可以摘掉口罩。

在疫情明顯消退，防疫、救治系統不再承壓的情況下，政府將口罩防護交給個體自覺。但50人以上的集會、演出、賽事仍要求戴口罩，以免飛沫傳播。

政府還建議有發燒咳嗽等疑似症狀人員、高齡人員、免疫力低下人群、慢性呼吸道疾病患者、未接種疫苗者和在公眾聚集場所難以與他人保持1公尺間距15分鐘以上或高喊加油、歡呼合唱的人員積極佩戴口罩。

※ 歐洲

● 義大利

義大利1日鬆綁部分防疫措施，是歐洲夏季旅遊旺季之前，生活日益恢復正常的最新跡象。

美聯社報導，根據衛生部發布的命令，義大利撤銷過去在進入餐廳、電影院、健身房等場合需出示健康通行證的措施；然而，進醫院、老人安養中心仍要出示疫苗接種或病毒篩檢陰性證明。

部分室內口罩令同樣被取消，包括進入超市、工作場合和商店，但搭乘大眾運輸工具、進電影院、醫療診所和老人安養中心仍須佩戴口罩。

● 希臘

希臘民航單位宣布解除所有國際與國內航班的防疫規定，僅要求旅客於飛航期間和機場內繼續佩戴口罩。過去，航空旅客須出示疫苗接種、篩檢陰性或最近康復的證明。

※ 美洲

● 美國

電商巨擘亞馬遜（Amazon）已告訴美國員工，將自5月2日終止員工染疫可放有薪假的政策。

亞馬遜4月30日表示，在疫苗垂手可得以及美國疾病管制暨預防中心（CDC）修訂指南後，公司決定做出改變。公司已告訴員工，在美國的工作人員若確診，將獲准休5天無薪假。

另外，因疫情關係停辦兩年的白宮記者協會年度晚宴（White House Correspondents Association）今年恢復舉行，美國總統拜登1日依傳統出席發表演說，不忘拿自己民調低開玩笑，也譏諷過去拒絕參加白宮記協晚宴的前總統川普。

華府近來確診病例攀升，特別是4月初記者和政治人物齊聚的年度烤架俱樂部晚宴（Gridiron Club Dinner）爆發疫情，主辦單位要求每位出席者必須接受病毒篩檢。（編輯：林沂鋒/核稿：陳政一、蔡佳敏）1110502