澤倫斯基：俄飛彈攻擊敖德薩宿舍 青少年1死1傷

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（中央社基輔2日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，南部港市敖德薩（Odesa）遭遇俄羅斯飛彈攻擊，造成1名14歲少年喪生，1名17歲少女受傷。澤倫斯基說，飛彈擊中一棟宿舍。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在深夜影片演說中表示：「這些孩子和宿舍是怎樣威脅到俄羅斯國土？」

稍早媒體引述烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）說法指出，一間教堂也遭到攻擊，屋頂被炸飛。

路透社無法獨立證實報導所言。目前尚無來自俄方針對這場攻擊的評論。

法新社提到，敖德薩市議會在社群媒體Telegram上說，由於敖德薩遭遇飛彈攻擊，一棟內有5名民眾的住宅大樓受損；1名15歲少年喪生，1名少女住院，但未提供另外3人情況相關細節。

位於黑海沿岸的敖德薩是一座人口近100萬的國際性港市，除了有烏克蘭語和俄語族群，還有少數保加利亞人和猶太人，位置接近烏克蘭和摩爾多瓦及親俄分離主義分子占領的聶斯特河沿岸（Transnistria）地區邊界。

敖德薩最近幾週遭遇俄軍空襲事件增加，上個月下旬在一場攻擊中有5人喪命，包括1名3個月大女嬰。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110503