美媒披露最高法院意見草案 擬推翻保障墮胎權裁定

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美國媒體Politico獨家報導，根據一項外洩的多數意見草案，美國最高法院有意推翻過去對墮胎權的相關裁定。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國媒體Politico獨家報導，根據一項外洩的多數意見草案，美國最高法院有意推翻過去對墮胎權的相關裁定，這將導致憲法對墮胎權近50年的保障蕩然無存。

Politico取得的這份草案是由大法官阿利托（Samuel Alito）撰寫，已在最高法院內部流傳。

美國最高法院1973年在「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）做出保障墮胎權的裁定，但這份98頁的多數意見草案稱此決定「從一開始就大錯特錯」。

Politico在官網公布這份標註為「法院意見」的草案，阿利托在文件中寫道：「我們認為必須否決羅與凱西兩案的裁定。是時候依循憲法，把墮胎權議題還給民選代表來處理。」

在「羅訴韋德案」中，最高法院裁定女性墮胎權受憲法保障。1992年，最高法院又在「計劃生育協會訴凱西案」（Planned Parenthood v. Casey）中，保障女性在胎兒可於子宮外存活之前的墮胎權，即大約孕期22週到24週。

阿利托寫道：「我們不得不做出結論，墮胎權並非深植於我國歷史和傳統之中。」

近幾個月，美國數州開始採取行動限制墮胎權，其中有些州試圖一律禁止在懷孕6週後墮胎，然而許多女性在第6週時甚至不知道自己有孕。

右翼政治人物抨擊墮胎行為，而執政的民主黨人在總統拜登帶領下，主張捍衛墮胎權。

去年12月，由9名大法官組成的最高法院就密西西比州一項意圖禁止大多數孕期15週之後墮胎的法律聽取口頭申論，占多數的保守派大法官似乎不只有意維持這項法律，更欲進一步推翻「羅訴韋德案」的裁定。最高法院預計6月針對密西西比州案宣布裁定。

Politico引述知情人士的說法報導，除了草擬第一版多數意見的阿利托之外，還有4名保守派大法官投下贊成票，分別是湯瑪斯（Clarence Thomas）、戈蘇奇（Neil Gorsuch）、卡瓦諾（Brett Kavanaugh）和巴瑞特（Amy Coney Barrett）。

根據報導，另外3名自由派大法官正在處理異議；至於首席大法官羅伯茲（John Roberts）的投票意向，目前還不清楚。

Politico強調，這份文件還只是草案，大法官們有時也會在做出最終裁定之前改變投票意向。

在案子懸而未決時流出意見草案文件，是很不尋常的事。Politico表示，這是現代史上首次有意見草案被公開披露。最高法院發言人對此不予置評。

在美國主張性與生育權利的「葛特馬赫協會」（Guttmacher Institute）曾表示，若「羅訴韋德案」裁定被推翻，有26個州「確定或很可能」禁止墮胎。

即使最高法院推翻「羅訴韋德案」裁定，有意願的州仍可合法允許墮胎。

在全美各地經營墮胎診所的美國計劃生育協會（Planned Parenthood）說，這項意見草案「太離譜」，但也提醒這還不是定案。

計劃生育協會推文表示：「墮胎是權利，而且這仍然合法。雖然墮胎仍然合法，今晚的報導還是挑明了我們最深的恐懼將要成真。墮胎權已到了危急時刻。」（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1110503