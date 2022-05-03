傳美最高法院擬推翻墮胎合法 保守自由派反應不一

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國媒體報導，根據一項外洩的多數意見草案，美國最高法院有意推翻過去對墮胎權的相關裁定。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國政治新聞網站Politico今天引述一項外洩的初步多數意見草案報導，美國最高法院正準備推翻「羅訴韋德案」中保障全國合法墮胎權的裁定，消息傳出後，各方反應不一。

路透社報導，這項史無前例的重大外洩消息震撼華府政界，還可能在11月期中選舉前重塑政治格局。

以下是各方對報導的部分反應：

●美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）及聯邦參議院多數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）：

「據報共和黨任命的大法官投票推翻了『羅訴韋德案』（Roe v. Wade）的裁定，這令人厭惡，也是近代史上最糟糕、最具破壞力的一項決定。」

「這些保守派大法官中，有些人根本沒有對美國人民負起責任，他們向美國參議院撒謊、撕毀了憲法、玷污了判例和最高法院的名譽，代價是數以千萬計女性可能很快就會被剝奪身體自主權，以及她們半世紀以來仰賴的憲法權利。」

●獨立參議員桑德斯（Bernie Sanders）：

「國會必須立刻通過立法，讓『羅訴韋德案』的裁定成為本國法律。如果參議院無法達到通過立法所需的60票門檻，我們必須終止『阻撓議事』（filibuster）規則，就以50票通過。」

●前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）：

「這實在太丟人了。（推翻『羅訴韋德案』裁定）是對女性尊嚴、權利、生命的正面一擊，對數十年來制訂的法律更是如此。絕大多數美國人認為墮胎應該是合法的，而這個決定將殘害女性。」

●民主黨籍參議員華倫（Elizabeth Warren）:

「一個走極端路線的最高法院準備推翻『羅訴韋德案』的裁定，並將不受歡迎的極右翼觀點強加於整個國家。數以百萬計支持憲法及墮胎權的人是時候站出來表達意見了。我們不走回頭路，絕不。」

●共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）：

「左派持續以這種前所未見違反保密性的方式來攻擊最高法院，顯然是為了恐嚇。大法官們絕不能屈服於這種試圖破壞程序的力量，要堅強點。」

「如果這是最高法院的意見，我得說，真不錯。（這必須有）大量研究、嚴密辯論，在道德上也很有力。」

●共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）：

「最高法院的秘密研議過程是神聖的，且保障最高法院不受政治干預。這次違反（保密性）顯示激進民主黨人正加倍努力恐嚇及破壞最高法院，這是他們的一貫計畫。大法官們不能因這次襲擊而動搖。」

●美國民權聯盟（American Civil Liberties Union）:

「如果最高法院真的公布與大法官阿利托（Samuel Alito）所寫草案一致的多數意見，墮胎權的板塊變動將與最高法院發布過的任何意見一樣重要。」（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110503