烏克蘭央行總裁：外國金援確保儲備穩定

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（中央社基輔2日綜合外電報導）烏克蘭中央銀行總裁謝夫成柯（Kyrylo Shevchenko）今天晚間表示，在烏國對付俄羅斯入侵帶來的經濟動盪之際，外國金援將能確保烏克蘭央行儲備穩定。

路透社報導，烏克蘭央行截至昨天的國際儲備從1個月前的281億美元跌至268億美元。

謝夫成柯在媒體NV Business網站上寫道：「儘管政府已履行所有外債的義務，我們仍有充足的國際儲備。」

「有了足夠的國際金融協助，我們將能讓儲備維持在適當程度，甚至增加。」

俄羅斯入侵烏克蘭現已邁入第3個月，這場戰爭導致數百萬人流離失所、食物和石油價格飆升，許多企業關閉，並削減出口。

謝夫成柯說，相較於1個月前的13.7%，4月底年通膨可能增加到15.9%，到了年底可能超過20%。

謝夫成柯寫道：「在戰爭時期，物價上漲無可避免。」他補充表示，央行將維持固定匯率，作為控制消費者物價膨脹的措施之一。

謝夫成柯還說，為了度過這場戰爭，烏克蘭需要更多國際金融支持。目前為止，烏國已收到超過43億美元的國際金援。

他說，國內生產毛額（GDP）預料將萎縮至少1/3。

謝夫成柯寫道：「經濟將復甦，但戰爭造成的損失將相當可觀。」（譯者：李佩珊/核稿：劉淑琴）1110503