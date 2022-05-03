教宗方濟各曾盼會晤蒲亭 俄方未回覆

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（中央社梵蒂岡3日綜合外電報導）「義大利晚郵報」今天刊出羅馬天主教教宗方濟各的受訪內容，他曾經要求在俄羅斯首都莫斯科會晤俄國總統蒲亭，試圖阻止俄國侵略烏克蘭的戰爭，但沒有收到俄方回覆。

教宗方濟各（Pope Francis）還向「義大利晚郵報」（Corriere Della Sera）表示，全力支持這場戰爭的俄羅斯東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）「不能變成蒲亭（Vladimir Putin）的祭壇侍童」。

教宗方濟各表示，俄烏戰爭爆發後大約3週，他要求梵蒂岡的最高外交官傳訊給蒲亭。

他指出，訊息是「我願意去莫斯科。當然，必須等克里姆林宮領導人允許事情有個開端。我們尚未收到回覆，我們仍會堅持下去」。

教宗方濟各還說：「我擔心蒲亭不能也不想在這時間點會面。但你怎能不阻止這麼多暴行呢？」

教宗方濟各也提到，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）曾告訴他，俄國計劃在5月9日結束戰爭。俄羅斯每年5月9日在莫斯科紅場舉行盛大的勝利日閱兵儀式，紀念1945年蘇聯戰勝納粹德國。

但俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）1日接受義大利電視台訪問表示，即將到來的第二次世界大戰勝利紀念日不會影響俄方在烏克蘭的軍事行動。（譯者：陳彥鈞/核稿：戴雅真）1110503