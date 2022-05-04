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南韓準總統尹錫悅即將就職 平壤發射彈道飛彈

2022/5/4 11:29（5/4 13:11 更新）
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南韓合同參謀本部稍早表示，北韓4日向東海上發射不明飛行物，不排除可能為彈道飛彈。（中央社製圖）
南韓合同參謀本部稍早表示，北韓4日向東海上發射不明飛行物，不排除可能為彈道飛彈。（中央社製圖）
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（中央社記者廖禹揚首爾4日專電）南韓合同參謀本部稍早表示，北韓今天向東部海域上發射一枚彈道飛彈。這次行動距離南韓候任總統尹錫悅就職僅約一週，兩韓局勢可能更加緊繃。

南韓合同參謀本部表示，北韓當地時間今天中午12時3分左右從平壤順安一帶，向東部海域發射一枚彈道飛彈；南韓軍方正密切監控後續是否還有其他發射動作。

南韓軍方正在分析相關數據，不排除可能是洲際彈道飛彈（ICBM）等中長距離彈道飛彈。平壤當局3月24日也曾從順安一帶發射洲際彈道飛彈，北韓官媒當時在發射隔天報導火星-17試射成功的消息。但南韓軍方分析相關數據後研判實際發射的應是火星-15。

今天是北韓今年以來第14次進行武力示威，距離上一次在咸興一帶發射2枚新型戰術導向武器僅18天。

韓聯社報導指出，北韓領導人金正恩上月25日在北韓人民革命軍建軍90週年閱兵式，以及後續與軍方高層會議中，提到不排除在國家根本利益受損時利用核武進行先發制人攻擊，今天試射飛彈行動被視為此番發言後首次「挑釁」行動。

加上現在距離候任總統尹錫悅正式就職不到一週，隨後又將在首爾舉行韓美峰會，北韓這次發射飛彈是否為一種「訊號」，也受到外界關注。

代表南韓候任政府的總統職務交接委員會3日公布政策重點時，也展現對北韓強硬立場，表示正考慮在國防白皮書等官方報告中，明確將北韓標記為「敵人」。（編輯：陳惠珍）1110504

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