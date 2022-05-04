疫情熬出頭 Airbnb第一季旅宿預訂量創新高

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（中央社舊金山3日綜合外電報導）跨國旅宿訂房業者Airbnb今天表示，平台的旅宿預訂量在今年第一季度創下新高，顯示受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊的旅遊需求已開始回升。

法新社報導，根據Airbnb公布的財報，儘管COVID-19變異株Omicron造成全球大流行且感染率持續上升，但今年前3個月，Airbnb的住宿和旅遊「體驗」預訂量超過1.02億次，創下新的季度紀錄。

Airbnb在致股東的信中寫道：「客戶預訂量高於以往。展望未來，我們可以看到強勁且持續的被壓抑需求。」

在公布財報後，Airbnb盤後股價上揚超過3%至150.50美元。

Airbnb宣布第一季度收入為15億美元，比去年同期增長70%，而季度虧損從2021年第一季度的12億美元，縮減至1900萬美元。

國際金融服務供應商貝雅（Baird）分析師塞巴斯丁（Colin Sebastian）在投資報告中指出，總部位在美國舊金山的Airbnb，收益反映出旅遊業正持續復甦。

他說：「Airbnb幾乎每個項目都超乎預期，夏季和直至今年底的預訂趨勢強勁。」「展望未來，都會地區、跨境和（亞太地區）的旅遊復甦，應該會推動額外的預訂量增長。」

Airbnb表示，儘管民眾預訂遠離都會區但離住家相對近的旅宿趨勢仍在持續，旅客也開始回到大都市和增加跨國旅行。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1110504