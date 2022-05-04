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日本防衛省：北韓疑發射彈道飛彈

2022/5/4 12:18（5/4 13:12 更新）
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日本防衛省4日表示，北韓發射疑為彈道飛彈的物體。（中央社製圖）
日本防衛省4日表示，北韓發射疑為彈道飛彈的物體。（中央社製圖）
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（中央社東京4日綜合外電報導）日本防衛省於日本時間中午12時10分（台灣時間11時10分）表示，北韓稍早發射疑為彈道飛彈的物體。

日本放送協會（NHK）報導，防衛省相關人士表示，北韓發射疑為彈道飛彈的物體已經落下，正在收集情報分析落點。

南韓合同參謀本部稍早表示，北韓今天向東海上發射不明飛行物，軍方正在分析相關數據，不排除可能為彈道飛彈。

日本政府已在首相官邸（行政中心）危機管理中心召集相關部會負責人組成緊急小組，收集情報與確認受害狀況等。

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北韓今年至今每個月都試射彈道飛彈，其中2月27日與3月5日從首都平壤郊外分別發射1枚彈道飛彈，防衛省分析皆為洲際彈道飛彈（ICBM）級飛彈。

此外，北韓3月24日試射新型「火星-17型」洲際彈道飛彈，最高高度達到6000公里，創下至今最高紀錄；4月16日從東部向日本海發射2枚疑似短程彈道飛彈的物體，北韓宣稱是試射「新型戰術導向武器」。（譯者：顧荃/核稿：嚴思祺）1110504

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