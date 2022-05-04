斐濟高院裁定扣押俄權貴相關遊艇 船東聲請暫緩

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（中央社威靈頓4日綜合外電報導）斐濟高等法院昨天裁定，美國可以扣押一艘由俄羅斯寡頭統治集團成員克里莫夫擁有的超級遊艇，但登記為該遊艇所有人的一家公司已聲請，暫停斐濟當局執行扣押許可令，以容這家公司針對裁定結果提起上訴。

這艘估計價值逾3億美元的阿瑪迪亞號（Amadea）超級遊艇，4月12日駛抵南太平洋島國斐濟後遭該國警方扣押，而後一直停泊在斐國西部的路托卡港（Lautoka）。

有些報導稱，這艘遊艇與英美歐列為制裁對象的俄國權貴人士克里莫夫（Suleiman Kerimov）有關，美國上個月向斐濟高等法院聲請扣押令。

斐濟首都蘇瓦（Suva）一位高等法院法官3日裁定，美國可以扣押阿瑪迪亞號。如今遊艇登記所有人、開曼群島米爾馬林投資公司 （Millemarin Investment）的律師聲請暫緩執行法院命令，以待上訴。

斐濟檢察長今天發表聲明說，高等法院要求檢方在截至明天為止的時間內處理這家公司的聲請案，法院則預定在6日作出裁定 。

根據追蹤富人船隻的網站superyachtfan.com提供的資料，長107公尺的阿瑪迪亞號價值3.25億美元，船上的日光浴甲板設有游泳池、按摩浴缸、直升機停機坪和「冬季花園」（winter garden）。

各遊艇追蹤網站都指克里莫夫為船東，但這無法得到獨立證實。（譯者：楊明暐/核稿：張佑之）1110504