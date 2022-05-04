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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭9/285

俄國祭報復措施 無限期禁岸田文雄等63人入境

2022/5/4 18:55（5/4 19:10 更新）
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日本首相岸田文雄。（共同社）
日本首相岸田文雄。（共同社）
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（中央社東京4日綜合外電報導）日媒報導，俄羅斯外交部今天宣布，將無限期禁止日本首相岸田文雄等63人入境俄國。日本政府相關人士受訪時說，日俄關係會走到今天這樣的地步，責任全在俄羅斯方面。

日本放送協會（NHK）報導，俄羅斯外交部發表聲明譴責，「岸田內閣開展前所未見的反俄羅斯運動，並採取意圖損害俄羅斯經濟與國際權威的措施」。

因此，俄羅斯政府決定對岸田、日本外務大臣林芳正等政府與國會相關人士、大學教授及媒體人士等共63人，祭出無限期禁止入境俄國的反制措施。

日本政府因應烏克蘭情勢對俄祭出的制裁措施，包括凍結俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）為首的政府相關人士、軍方相關人士及蒲亭兩個女兒等人資產，還把俄羅斯派駐日本的外交官等8人驅逐出境，俄羅斯今天的舉措看似對日方制裁採取報復措施。

日本政府相關人士受訪時說，這並不會立刻對日本方面造成影響，還說「造成這次事態的是俄羅斯，日俄關係會走到今天這樣的地步，責任全在俄羅斯方面」。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110504

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