紐時指美提供情資助烏克蘭殺俄將 五角大廈否認

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）針對「紐約時報」報導美國提供俄羅斯將領在戰場上位置的情報、協助烏克蘭軍方擊殺他們，美國國防部今天予以否認。

紐約時報刊出爆炸性報導，稱美國在俄烏戰爭中提供有關俄軍的情報給烏克蘭，協助烏軍鎖定並擊斃多名俄軍將領。美國國防部發言人柯比（John Kirby）回應說，美國確有提供軍事情報給烏軍，「協助烏克蘭人捍衛自己的國家」。

柯比說：「我們不會提供高階軍事領袖在戰場上的位置情報，或參與烏軍鎖定攻擊目標的決定。」

紐時引述不具名美國高階官員的說法提到，約有12名俄軍將領被烏軍擊斃，其中「許多人」是在美國情報的協助下被鎖定。

報導稱，烏軍結合美方提供的消息和自己的情報，鎖定俄國軍官發動襲擊。

柯比則說，烏克蘭是自行決定是否要攻擊俄軍將領。

他說：「烏克蘭結合我們和其他夥伴提供的資訊，與他們自己在戰場上蒐集的情報。然後他們自行做決定，自主行動。」

美國國家安全會議（National Security Council）發言人華森（Adrienne Watson）指稱紐時報導「不負責任」，還說美國提供戰場情報給烏克蘭，是協助烏克蘭保衛國家，而非「擊殺俄國將領」。

自俄國2月24日入侵烏克蘭以來，美國對烏克蘭的支援有增無減，也愈來愈直接。

美國一開始說，只是想協助烏克蘭存活下來；如今華府表示，美方在這場戰爭中的目標是長期削弱俄羅斯。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110506