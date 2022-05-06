世界糧價3月創下歷史新高 4月小幅回落

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（中央社羅馬6日綜合外電報導）聯合國糧農組織（FAO）今天表示，世界糧食價格在今年3月飆漲創下歷史新高後，4月價格略有回落，不過因為市場環境艱困，全球糧食安全依然堪慮。

追蹤全球交易量最大糧食商品價格的「FAO糧食價格指數」，上個月（4月）平均為158.5點，3月則上修至159.7點。先前公布3月的數據為159.3點。

聯合國糧農組織首席經濟學家柯藍（Maximo Torero Cullen）說：「糧價指數小幅下降令人欣慰，尤其對低收入缺糧國家來說，但糧價仍接近近期高點，反映市場持續緊繃，且對最弱勢國家的全球糧食安全構成挑戰。」

儘管較前一個月下降，但4月糧食價格指數比去年同期高出29.8%，部分原因來自於對俄羅斯入侵烏克蘭所帶來衝擊的擔憂。

「FAO穀物價格指數」在3月大漲17%後，4月小跌0.7%，其中玉米價格下跌3.0%，小麥價格上漲0.2%。

聯合國糧農組織指出，小麥遭受打擊是因為烏克蘭港口被封鎖和美國作物收成狀況令人憂心，不過印度出貨量增加且俄羅斯出口量也高於預期，抵消了部分擔憂。

聯合國糧農組織3月曾警告，烏克蘭衝突可能造成糧食和飼料價格上漲高達20%，導致全球人口營養不良風險升高。（譯者：楊明暐/核稿：陳彥鈞）1110506