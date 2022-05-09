美外交代表團訪基輔 朝重啟大使館邁進一步

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國駐烏克蘭大使館在社群平台推特表示，代理大使克維恩（Kristina Kvien）及其團隊今天返回烏國首都基輔展開一日行程；此舉被視為華府朝重啟基輔大使館邁進一步。

美國在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭的10天前，於2月14日關閉了駐基輔大使館，並將外交人員往西移動。

美國駐烏克蘭大使館今天在官方推特帳號發文表示：「剛抵達基輔（Kyiv），很高興能在第二次世界大戰歐戰勝利紀念日（Victory in Europe Day）這天回來。」推文中並高呼烏克蘭國家口號「榮光歸烏克蘭！」

法新社報導，美國務院一位匿名高階官員表示，克維恩等外交官員前往基輔是為了紀念二戰歐戰勝利日。

她本週稍早曾說，美國希望外交人員能於「這個月底」回到基輔。國務卿布林肯（Antony Blinken）上個月也曾告訴烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），這件事「很快」就會成真。

根據國務院發布的訊息，布林肯今天知會烏克蘭外長部長庫列巴（Dmytro Kuleba）有關克維恩及其團隊走訪基輔的消息。布林肯說，團隊將「為重新開放美國駐基輔大使館計畫預作外交接觸」。

烏軍有效抵禦讓俄方拿不下基輔之後，西方多國逐步讓使節團再度回到基輔。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110509