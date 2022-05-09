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泰國疫情趨緩降警戒 公衛部逐漸視為地方流行病

2022/5/9 22:33
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（中央社記者呂欣憓曼谷9日專電）泰國COVID-19疫情趨緩，泰國政府今天將疫情警戒從4級降到3級。公共衛生部官員指出，泰國對COVID-19的態度將逐漸從大流行病（Pandemic）轉為地方性流行病（Endemic）。

泰國今天宣佈新增6488個確診案例及55人死亡，累計達到433萬1338個確診案例以及2萬9143人死亡。

這是泰國連續第8天COVID-19每日確診案例低於1萬例，每日新增死亡人數連續第9天在百人以下，整體疫情是今年初變種病毒Omicron侵襲泰國以來最和緩的時候。

泰國公共衛生部今天宣佈將疫情警戒從4級降到3級，降到3級後，民眾可以在有防疫措施的前提下進入娛樂場所及人潮多的地方。

公共衛生部設立的疫情警戒共分為5級，4級意味著政府可以決定是否要限制餐廳內用和飲用酒精飲品、限制民眾進入各種高風險場所、要求民眾避免在室外進行近距離接觸，並限制民眾參加群聚活動和搭乘公共交通工具等。

公共衛生部疾病管制署署長歐帕（Opas Karnkawinpong）表示，各府的確診人數和死亡人數都在下降中，泰國對COVID-19的態度將逐漸從大流行病（Pandemic）轉為地方性流行病（Endemic）。

受到Omicron影響，公共衛生部在今年1月6日將疫情警戒從3級升到4級，不過政府評估後認為Omicron對疫情影響還在可以控制範圍內，1月底將疫情警戒調降為3級

不過2月中旬確診數再度飆升，每日新增案例逼近2萬，公共衛生部2月21日再度宣布將疫情警戒從3級升為4級，呼籲民眾不要群聚，避免造訪人多的地方。（編輯：韋樞）1110509

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