是否動用核武 俄副外長：俄軍事準則有明確規範

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦10日綜合外電報導）俄羅斯副外長格魯希科今天被問及俄方是否排除在烏克蘭採取先發制人戰術核武攻擊時，他表示，有關使用核子武器的決定，在俄羅斯的軍事準則（military doctrine）中皆有明確規範。

俄羅斯新聞社（RIA）引述格魯希科（Alexander Grushko）表示：「我們有一套軍事準則，一切都寫在那裡。」

俄羅斯正式的軍事部署原則，允許在俄國受到核子武器或其他類型大規模殺傷性武器攻擊時，或國家面臨來自傳統武器的生存威脅時，動用核子武器。

是否動用俄羅斯核子軍火庫、同時也是世界規模最大核武軍備，由俄羅斯總統定奪，目前是蒲亭（Vladimir Putin）。

俄羅斯入侵烏克蘭已造成數以千計人死亡，將近1000萬人流離失所，同時引發俄羅斯與美國這兩個世界最大核武強權間更廣泛對抗的擔憂。

美國中央情報局局長伯恩斯（William Burns）7日表示，蒲亭認為烏克蘭戰爭他輸不起，並警告西方國家不能忽視莫斯科動用戰術核武的風險。

伯恩斯說：「身為美國情報體系，現階段我們未見到俄羅斯打算部署或甚至可能動用戰術核武的切實證據。」

不過他也警告：「蒲亭的俄羅斯所下的賭注非常高。」

蒲亭於2020年6月2日簽署的一項法令稱，俄羅斯視其核武為「純粹威懾手段」。

法令重覆了軍事準則的措辭，但增添4種將下令進行核打擊相關情況的細節，包括接獲俄羅斯遭遇彈道飛彈攻擊的可靠情報，以及敵人攻擊「俄羅斯聯邦重要的國家或軍事設施，這些設施停擺將導致核武部隊的應對能力中斷。」（譯者：楊明暐/核稿：劉學源）1110510