烏克蘭將關輸歐天然氣關鍵管線 歸咎俄羅斯

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（中央社基輔/倫敦10日綜合外電報導）烏克蘭今天表示，將關閉一個輸送天然氣的關鍵轉運站。據烏國所稱，俄羅斯借道烏克蘭輸送到歐洲的天然氣中，會經過該處的佔了幾乎1/3。

烏克蘭即使遭到俄羅斯入侵，仍是俄國天然氣輸往歐洲的主要轉運路線。

烏克蘭天然氣營運商GTSOU表示，基於「不可抗力」之因素，明天起將暫停經由「索赫拉諾夫卡」（Sokhranivka）管線輸送天然氣。

GTSOU執行長馬科貢（Sergiy Makogon）告訴路透社，佔領烏克蘭部分地區的俄軍已經開始經由烏國，將天然氣輸送到烏東兩個親俄分離主義份子控制的地區。

GTSOU表示，由於「佔領軍的技術性干擾」，讓公司無法在新普斯科夫（Novopskov）天然氣壓縮站作業；公司可能會將受到影響的天然氣，暫時轉送到位於烏克蘭控制下的蘇賈（Sudzha）轉運站。

烏克蘭國營天然氣公司（Naftogaz）負責人維川科（Yuriy Vitrenko）告訴路透社，烏國暫停經索赫拉諾夫卡管線輸送俄國天然氣，應不會影響烏克蘭國內市場。

俄羅斯2月展開所謂的「特殊軍事行動」後不久，位於烏克蘭盧甘斯克州（Luhansk）的新普斯科夫壓縮站，就被俄軍與分離主義份子的武裝人員佔領。

GTSOU表示，新普斯科夫是烏克蘭盧甘斯克州天然氣輸送系統的第一個壓縮站，該轉運路線每天輸送約3260萬立方公尺的天然氣，占俄羅斯經烏克蘭送往歐洲天然氣的1/3。

GTSOU表示，為充分履行把天然氣輸送給歐洲合作夥伴的義務，他們將「暫時把無法執行的輸送量能轉到」蘇賈轉運站。

俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）表示，他們已收到烏克蘭通知將於當地時間11日上午7時起，停止經索赫拉諾夫卡向歐洲輸送天然氣。

但俄羅斯天然氣工業公司說，若要如GTSOU所提議，將輸送量能全部轉到更西邊的蘇賈轉運站，「技術上來說是不可能的」。

俄羅斯天然氣工業公司稱沒有發現GTSOU有不可抗力因素或障礙的證據，使其無法如過去一般營運；並補充說，俄方履行對歐洲天然氣買家的一切義務。

烏克蘭西部邊境小國摩爾多瓦的國營天然氣公司表示，他們並未接到來自GTSOU或俄羅斯天然氣工業公司，有關天然氣供應將會中斷的通知。（譯者：李晉緯/核稿：楊昭彥）1110511