芬蘭瑞典申請在即 再掀北約東擴利弊之爭

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）芬蘭政府宣布將申請加入，北約進一步東擴恐成定局，也再次引發思辨，究竟此舉能讓俄國永不進犯，還是只會加劇已然被西方包圍的俄國怒火，令世局更加不安。

「紐約時報」指出，芬蘭與瑞典1994年就加入北大西洋公約組織（NATO）的「和平夥伴關係」（Partnership for Peace）計畫，早已形同實質北約夥伴，只差在沒正式加入；芬蘭政府宣布將申請加入北約，預計瑞典也很快會跟進。

隨芬蘭與瑞典加入，北約成員將擴大為32個，且很快會新增與俄國相鄰數百英里的邊界。俄羅斯一如預期表示會有「回敬舉措」，包含「軍事技術性回應」；許多專家解讀為這是俄國威脅要在俄芬邊界附近部署戰術核武。

紐時直言，對美國總統拜登和幕僚來說，北約納入芬蘭瑞典、排除烏克蘭是再清楚不過的事。

北歐的芬蘭與瑞典俱屬民主典範與現代化軍事國家，都例行參與美國與其他北約盟國演習，一同追蹤俄軍潛艦、保護海底電纜及巡邏波羅的海空域。反觀烏克蘭，除本身有貪腐問題，讓基輔加入還得冒與俄國核戰的風險。北約規定任一成員遭攻擊，視同攻擊北約全體。

北約接納新成員需目前全體30個成員一致同意，光這點烏克蘭就很難加入，以法、德為首的北約核心成員都曾明確表態反對納入烏克蘭。雖不少人覺得俄國總統蒲亭會找上匈牙利總理奧班（Viktor Orban）阻撓芬蘭、瑞典加入北約，但匈牙利願否甘冒大不韙，不無疑問。

北約進一步擴大會否導致新冷戰甚或更糟，早在美國柯林頓政府任內就已有論戰。二戰後一手打造圍堵戰略孤立蘇聯的戰略大師肯南（George F. Kennan）就曾說，北約東擴是美國在冷戰後最要命的政策失誤。

智庫「新美國基金會」（New America Foundation）執行長史勞特（Anne-Marie Slaughter）上週警告，當事各方都應深吸一口氣、緩一緩。

史勞特投書「金融時報」說：「俄國入侵芬蘭或瑞典的威脅遠在天邊，但讓兩國加入北約軍事聯盟會重演並加深歐洲20世紀時的分歧對抗，勢必妨礙一切有關如何在21世紀實現和平與繁榮的大膽思維與勇氣。」（譯者：陳亦偉）1110513