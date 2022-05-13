更多編輯台推薦新聞：
COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

Pixel 6a、Buds Pro等新機亮相 Google感謝台灣團隊貢獻
科技

Pixel 6a、Buds Pro等新機亮相 Google感謝台灣團隊貢獻

3類對象快篩陽性視同確診12日實施 通報5步驟一次看
生活

3類對象快篩陽性視同確診12日實施 通報5步驟一次看

疫情整理包》本土6萬4972例 開設學齡前兒童就醫綠色通道

疫情整理包》本土6萬4972例 開設學齡前兒童就醫綠色通道

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
國際反應
新聞專題
國際反應2/107

法稱G7團結挺烏抗俄 英籲續為烏提供武器

2022/5/13 18:00（5/13 18:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社德國萬格爾斯13日綜合外電報導）法國今天表示，七大工業國集團（G7）「堅定團結」支持烏克蘭，直到烏國抗俄取得「勝利」。與此同時，英國呼籲提供基輔當局更多武器，以持續對俄國總統蒲亭形成壓力。

法新社報導，德國目前是七國集團輪值主席國，七國外長正在德國勝地萬格爾斯（Wangels）舉行為期3天會議，烏克蘭戰爭將是主要議題。

英國外相特拉斯（Liz Truss）抵達此地出席G7第二天外長會議時表示：「此刻十分重要的是，我們提供烏克蘭更多武器並增加制裁，來持續對蒲亭（Vladimir Putin）形成壓力。」

法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）表示，G7各國的意志「非常堅定團結」，將「長期繼續支持烏克蘭為主權而戰，直到獲勝為止」。

此外，德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）昨天也強調，烏克蘭戰事已對窮國造成與日俱增的衝擊。

貝爾伯克說，「身為最強大的工業化民主國家，我們背負特別責任」，必須協助窮國度過這場戰爭造成的糧食及能源短缺。（譯者：陳正健：/核稿：張佑之）1110513

延伸閱讀
G7矢言逐步淘汰俄羅斯石油 批蒲亭侵烏讓國家蒙羞
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀