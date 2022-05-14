陣亡俄軍屍身暫存冷凍火車貨櫃 等待返回故土

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（中央社基輔14日綜合外電報導）在烏克蘭戰場上陣亡的俄羅斯軍人屍身已送到基輔郊區一座鐵路機廠，和成千上百具遺體一起暫放於冷凍火車貨櫃，等待時機送回故土與家人團聚。

烏克蘭軍民合作連絡官員利亞姆津（Volodymyr Lyamzin）昨天告訴路透社：「（遺體）大多是從基輔州送來，也有些來自切爾尼戈夫州（Chernihiv）和其他州。」抬著擔架的人員身穿從頭包到腳的白色防護衣，把屍袋搬進車廂。

利亞姆津表示，烏克蘭其他地區的冷凍火車貨櫃也都被用來執行同樣可怖的任務。

儘管俄軍的戰損數字並無可靠估計，但路透社攝影機拍下的畫面，顯示俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）自2月24日對烏克蘭發動入侵行動以來，究竟付出了多麼慘痛的代價。

蒲亭最顯而易見的收穫，是拿下將克里米亞半島與烏克蘭東南部頓內茨克州（Donetsk）和盧甘斯克州（Luhansk）連接的烏南沿海領土。俄羅斯族分離分子已在此2州與烏克蘭軍隊交戰多年。

然而即使在那裡，蒲亭的軍隊仍在設法攻破南部港市馬立波（Mariupol）的最後一個反抗堡壘亞速鋼鐵廠（Azovstal）。

許多仍困守鋼鐵廠的軍人隸屬亞速軍團（Azov Regiment），副指揮官帕拉瑪（Sviatoslav Palamar）昨天表示，他的部隊將盡力奮戰至最後一刻。

他在YouTube的線上論壇發言稱：「在飛機和火砲支援下的敵軍不斷發動攻擊，他們持續突擊我們的陣地，但我們也一再擊退他們。」

烏克蘭已經提議換俘，以撤出38名傷勢最嚴重的守軍。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）深夜表示：「此刻正在進行非常複雜的談判，商討下階段的撤離任務，也就是撤出傷勢嚴重的人，與醫護人員。」

俄羅斯新聞社（RIA）今天報導，俄國下議院副議長庫茲妮佐娃（Anna Kuznetsova）訪問了在俄羅斯入侵烏克蘭第一週就被俄軍佔領的南部小城刻松（Kherson），對居民提供協助。（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1110514