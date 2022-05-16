論俄烏衝突 前英相布萊爾：蒲亭認知脫離現實

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影片來源：CNN

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）英國前首相布萊爾受訪時表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在俄國入侵烏克蘭一事上「脫離了現實」，他也說，在解決俄烏衝突方面，西方應該尊重烏克蘭的立場。

布萊爾（Tony Blair）接受美國有線電視新聞網（CNN）主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）訪問時，節目播出蒲亭2000年4月訪問倫敦期間，與布萊爾握手的畫面是，當時是蒲亭當選俄國總統後首次造訪西方。

札卡利亞問道：「他當時看起來理性、不急躁、工於心計、有邏輯，如今卻似乎相當情緒化且易怒。您對他這番改變的感覺是什麼？」

布萊爾說，他初次見到的蒲亭時，蒲亭面對西方，渴望與西方建立良好關係…後來他認為蒲亭發現俄羅斯要革新與改變的挑戰太艱鉅，因此決定以更專制的方式鞏固權力，然後成了俄羅斯民族主義者。

他還說，蒲亭後來展現的形象是冷酷、無情且精於算計，但仍可完全理性地按照自己的主張行事。

布萊爾接著說：「我想大家擔心的是，他現在已經完全脫離現實，周圍都是不告訴他真相的人。這就是蒲亭對這場入侵行動為何會做出令人難以置信的嚴重誤判。」

布萊爾說，任何了解烏克蘭的人都知道，從來沒有烏克蘭人同意以這種方式向俄羅斯屈服的問題。

美國總統拜登9日表示，他擔心蒲亭在烏克蘭戰爭中已經「找不到出路」，還說蒲亭「正努力試圖弄清楚，下一步該怎麼做」，而烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則說，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）曾要求烏克蘭在主權問題讓步，好讓蒲亭挽回一點顏面。

布萊爾說，目前要尋求透過談判解決衝突非常困難，因為任何烏克蘭領袖都不可能同意這樣做。

布萊爾認為，西方應該尊重烏克蘭人和烏克蘭領導階層的立場，他不贊成鼓勵烏克蘭與俄羅斯進行不成熟的談判。

他說，烏克蘭領袖的表現令人印象深刻，不只是澤倫斯基總統，其他人也是如此，而令人印象深刻的不只是他們無畏的勇氣，還有面對問題時所展現出來的智慧。（譯者：劉文瑜/核稿：陳正健）1110516