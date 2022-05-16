俄烏戰爭牽動宗教 東正教深陷分裂

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（中央社基輔16日綜合外電報導）東正教原是連繫俄羅斯和烏克蘭等斯拉夫民族的宗教力量，但因俄國東正教領袖支持總統蒲亭（Vladimir Putin）揮軍烏克蘭，東正教已深陷分裂。

法新社報導，俄羅斯東正教會2019年已失去大量烏克蘭教區，當時發生歷史性宗教分裂，是因俄國政府掠奪克里米亞（Kremlin）土地、支持烏東頓巴斯（Donbas）分離主義叛亂所激起。

如今，俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵，俄國東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）表達支持，俄國東正教會甚至可能失去更多教士及教區。

在俄國揮軍進入烏克蘭時，基里爾曾公開稱烏克蘭的反俄人士為「邪惡勢力」，違背俄烏在歷史中的「團結」。他之後還呼籲追隨者，團結起來對抗俄國當局的「內外敵人」。

隨著烏克蘭各地戰事加劇，烏克蘭教士特瑞希欽科（Mykhaylo Tereshchenko）感到不知所措，他的教會正式向基里爾效忠，如今他陷入可能撕裂自己教區的信仰衝突。

特瑞希欽科的教會位於烏克蘭城鎮科澤列齊（Kozelets），離首都基輔以北約80公里。他是強烈的烏克蘭愛國主義者，因為蒲亭殘酷侵略他的國家而感到震驚。

他告訴法新社：「這場戰爭沒有帶來任何好處。它只帶給我們悲傷、毀滅和死亡。附近村莊有許多人喪生，房屋遭到摧毀。這種痛苦也折磨我們的心。」

特瑞希欽科怒稱：「難以相信牧首（基里爾）所言。烏克蘭人、俄羅斯人及白俄羅斯人，我們都是斯拉夫人，而他卻祝福殺害自己人。」

已與俄羅斯教會決裂的烏克蘭教士們則指出，基里爾的訊息證實了他們長期以來對俄國宗教當局的說法，他們並指控基里爾瀆神。

目前，烏克蘭部分人士希望徹底禁止俄羅斯東正教會。今年3月，烏克蘭國會曾提出一項立法草案，如通過將正式禁止俄羅斯東正教會在烏克蘭運作，並允許沒收其財產。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1110516