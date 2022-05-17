稱假帳戶比官方估計多 馬斯克可能砍價買推特

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（中央社邁阿密16日綜合外電報導）電動車大廠特斯拉（Tesla）創辦人暨執行長馬斯克（Elon Musk）今天表示，推特（Twitter）的假帳戶可能是該公司聲稱的至少4倍，他可能會尋求壓低收購推特的價格。

馬斯克在一場於邁阿密舉行的會議上表示：「面對比他們（推特公司）宣稱還糟的物件，你不能為此付出同樣的價格。」

馬斯克表示，他懷疑推特的用戶中至少有20%是垃圾帳戶，但推特自己的估計則是5%。馬斯克曾於13日表示，他以440億美元收購推特的交易案將會擱置下來，以等著獲得更多有關垃圾帳戶的訊息。

馬斯克在會議中被問到，若提出不同的價格，推特交易案是否仍具有可行性時，他回答說：「我覺得，這並非不可能。」

馬斯克在邁阿密舉行的All-In Summit 2022會議上說：「我提出的疑問愈多，我的憂慮就愈多。」

在馬斯克發表評論後，推特股價的跌幅在午後交易再度擴大。

推特股價下跌超過8%，收在37.39美元，低於馬斯克4月初披露其推特持股前1天的水準，這讓人懷疑這位億萬富豪是否仍會以當初談定的價格收購推特。

會了回應馬斯克幾天以來對推特公司處理假帳戶的批評，推特執行長亞格拉沃（Parag Agrawal）今天稍早發推文表示，根據內部評估，推特最近4個季度的垃圾帳戶「遠低於5%」。

馬斯克承諾會改變推特對內容審查的作法，他抨擊該公司禁止美國前總統川普等人使用推特的決定過於激進，同時也承諾打擊推特上的「機器人帳戶」。

馬斯克還呼籲對推特用戶做隨機抽樣檢查，以找出那些機器人帳戶。他還表示，那可能會超過每天活躍用戶的90%。

獨立的研究人員估計，數以百萬計的推特帳戶中，約有9%至15%是機器人帳戶。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思 祺）1110517